Mercato Milan, il borsino dei rossoneri ceduti: la lista completa

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Mercoledì alle 20.00 è ufficialmente terminata la sessione estiva di calciomercato della stagione 2025/2026. Nonostante questo, in alcuni paesi la finestra è ancora aperta dunque, al contrario degli acquisti che non potranno più essere fatti dalle squadre italiane, per le cessioni invece ci potrebbe essere ancora qualche novità. Nel Milan tanti cambiamenti in entrata e in uscita: fioccano i prestiti in diritto di riscatto, la cessione più onerosa è quella invece di Rafa Leao al Galatasaray. Di seguito il borsino del mercato in uscita del Milan in questa estate:

CESSIONI MILAN

Niclas Fullkrug (attaccante), fine prestito al West Ham

Chaka Traorè (attaccante), titolo definitivo al Partizan Belgrado

Ismael Bennacer (centrocampista), contratto risolto

David Odogu (difensore), prestito secco al Tolosa

Zachary Athekame (difensore), prestito secco al Lione

Andrej Kostic (attaccante), prestito secco allo Sparta Rotterdam

Christopher Nkunku (attaccante), prestito con diritto di riscatto al Lipsia - 4 milioni di prestito oneroso + 28 milioni di diritto di riscatto

Samuele Ricci (centrocampista), prestito con diritto di riscatto al Como - 2 milioni di prestito + 22 milioni di riscatto

Diego Sia (attaccante), titolo definitivo alle Dolomiti Bellunesi

Rafa Leao (attaccante), titolo definitivo al Galatasaray - 38 milioni di euro + bonus

Santiago Gimenez (attaccante), prestito con diritto di riscatto con obbligo condizionato al Porto - riscatto fissato a 18 milioni + bonus

Youssouf Fofana (centrocampista), prestito secco al Siviglia