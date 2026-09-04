Mercato Milan, il borsino dei rossoneri ceduti: la lista completa
Mercoledì alle 20.00 è ufficialmente terminata la sessione estiva di calciomercato della stagione 2025/2026. Nonostante questo, in alcuni paesi la finestra è ancora aperta dunque, al contrario degli acquisti che non potranno più essere fatti dalle squadre italiane, per le cessioni invece ci potrebbe essere ancora qualche novità. Nel Milan tanti cambiamenti in entrata e in uscita: fioccano i prestiti in diritto di riscatto, la cessione più onerosa è quella invece di Rafa Leao al Galatasaray. Di seguito il borsino del mercato in uscita del Milan in questa estate:
CESSIONI MILAN
Niclas Fullkrug (attaccante), fine prestito al West Ham
Chaka Traorè (attaccante), titolo definitivo al Partizan Belgrado
Ismael Bennacer (centrocampista), contratto risolto
David Odogu (difensore), prestito secco al Tolosa
Zachary Athekame (difensore), prestito secco al Lione
Andrej Kostic (attaccante), prestito secco allo Sparta Rotterdam
Christopher Nkunku (attaccante), prestito con diritto di riscatto al Lipsia - 4 milioni di prestito oneroso + 28 milioni di diritto di riscatto
Samuele Ricci (centrocampista), prestito con diritto di riscatto al Como - 2 milioni di prestito + 22 milioni di riscatto
Diego Sia (attaccante), titolo definitivo alle Dolomiti Bellunesi
Rafa Leao (attaccante), titolo definitivo al Galatasaray - 38 milioni di euro + bonus
Santiago Gimenez (attaccante), prestito con diritto di riscatto con obbligo condizionato al Porto - riscatto fissato a 18 milioni + bonus
Youssouf Fofana (centrocampista), prestito secco al Siviglia
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