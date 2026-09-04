Milan post mercato, la Gazzetta: "Rabiot e Pavlovic saranno blindati. Inacio a gennaio"
Con il sipario che è calato sul calciomercato è tempo di prime analisi su come si è mosso il Milan che ha fatto capire di aver cambiato atteggiamento rispetto alle ultime stagioni ma che è anche rimasto con qualche lacuna all'interno della sua rosa. Adesso il club rossonero vuole passare allo step successivo, tipico dei mesi di chiusura delle trattative: i rinnovi di contratto delle pedine più importanti dello scacchiere. Sono due i nomi in pole position secondo la Gazzetta dello Sport: Adrien Rabiot e Strahinja Pavlovic.
MILAN, RABIOT E PAVLOVIC SARANNO BLINDATI
Questa mattina la Gazzetta dello Sport fa un po' una valutazione dell'atteggiamento rossonero sul mercato e un po' guarda alle prossime operazioni. Il titolo della rosea recita così: "Milan, solo stelle". Quindi viene scritto: "Nel mirino i top: Rabiot e Pavlovic saranno blindati". Nel sottotitolo invece un commento generale a quanto accaduto in queste ultime settimane di trattative: "Il mercato estivo ha fatto capire come si muoverà il Diavolo: stop a spese per calciatori low cost. L’acquisto di un grande difensore è soltanto rimandato a gennaio: in prima fila Inacio dello Sporting"
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