Tuttosport su Ramos: "Nel segno di Giroud per colpire la Juve"

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Il Milan si affida al suo pistolero Ramos nel primo big match della stagione contro la Juventus: l'ultimo rossonero a segnare a Torino fu Giroud

C'è un dato piuttosto clamoroso che emerge in questi giorni, a poche ore dal big match tra Juventus e Milan che si disputerà domenica sera a Torino alle ore 20.45: i rossoneri non segnano ai bianconeri in campionato da oltre tre anni. L'ultimo gol, addirittura sette partite fa, porta la firma di Olivier Giroud ed è datato 28 maggio 2023. Era la penultima giornata di campionato e il Diavolo di Pioli si assicurò la Champions sbancando lo Stadium di misura con la rete del bomber francese. Quest'anno il Milan spera in un altro marcatore con la 9: Gonçalo Ramos.

MILAN, RAMOS CONTRO LA JUVE NEL SEGNO DI GIROUD

Questa mattina Tuttosport pone l'accento proprio su Gonçalo Ramos, l'uomo chiamato da Parigi per cercare di risolvere la carestia offensiva rossonera. Domenica sera avrà la prima grande occasione di dimostrare il suo valore. Nel titolo si legge proprio questo: "Nel segno di Giroud: Ramos per colpire la Juventus". E poi si legge ancora: "Il francese è l'ultimo a essere stato decisivo a Torino". Quindi il sottotitolo ancora su Ramos: "Il portoghese sempre più centrale nel progetto di Amorim: Gonçalo dopo il gol contro il Venezia insegue una conferma". Quindi la chiosa: "Pulisic è ancora un'incognita: sull'ex PSG tutto il peso dell'attacco".