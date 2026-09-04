Boban: "Modric, il genio non sparisce con l'età ma sarà pesante giocare nel sistema di Amorim"

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Zvonimir Boban ha parlato anche del connazionale Luka Modric nell'intervista alla Gazzetta dello Sport

Ogni volta che Zvonimir Boban viene intervistato, come accaduto questa mattina per conto della Gazzetta dello Sport, è inevitabile finire a parlare sia di Milan che di Luka Modric. Dall'anno scorso i due argomenti vanno praticamente di pari passo e sono uno la conseguenza diretta dell'altro. Anche nella lunga chiacchierata pubblicata oggi dalla rosea, Zorro ha parlato del suo connazionale, il fuoriclasse Luka Modric che ha deciso di restare un altro anno al Milan nonostante incombano i 42 anni di età.

PER MODRIC SARÀ PESANTE GIOCARE NEL SISTEMA DI AMORIM

Le parole di Zvonimir Boban su Luka Modric che ha rinnovato ancora per un anno con il Milan: "Luka Modric ha genio e il genio non sparisce con l’età: con la sua logica, anticipa le situazioni. Certo, sono scelte della vita. Credo che per lui sarà pesante giocare nel sistema di Amorim. Con Allegri era difeso da due mezzali e giocava basso, ora dovrà coprire 60 metri con un altro giocatore. Sarà dura".

