Condò: "Juve e Milan saranno descritte dal lavoro di Spalletti e Amorim"

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Il commento del giornalista Paolo Condò in vista del big match tra Juventus e Milan che si giocherà questa domenica sera a Torino

La domenica di campionato si chiuderà con il botto: Juventus-Milan allo Stadium, per un primo big match che potrebbe iniziare a dire tanto delle aspettative sia dei bianconeri di Luciano Spalletti, che dei rossoneri di Ruben Amorim. Saranno loro due i protagonisti di una sfida che negli ultimi sei incontri ha prodotto quattro volte il risultato di 0-0, tra cui l'ultimo confronto dello scorso aprile che al momento sembrava un pass per la Champions ma poi a fine campionato si è rivelata una delle trappole che ha protato entrambe le formazioni in Europa League. A parlare della sfida è stato il giornalista Paolo Condò che ne ha scritto questa mattina sul Corriere della Sera.

JUVE-MILAN: AL MOMENTO SIAMO AL BRODO PRIMORDIALE

Il giudizio del giornalista Paolo Condò a due giorni dal big match tra Juventus e Milan: "Anche Juve-Milan è uno scontro diretto, condizionato da un finale di mercato che ha aggiunto a Spalletti un giocatore complesso ma di qualità, Woltemade, mentre Amorim non ci ha ancora fatto vedere Moreira (né ovviamente Hutchinson). Più di altre Juve e Milan saranno descritte dal lavoro dei loro allenatori, perché al momento siamo nel brodo primordiale. Ma gli scontri diretti contano anche così".