Bergomi: "Dobbiamo pretendere che Juve, Milan e Atalanta facciano bene in Europa"

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Il commento di Beppe Bergomi in vista degli impegni europei di Juventus, Milan e Atalanta

La stagione delle competizioni europee è oramai alle porte. Si inizierà tra meno di una settimana con tre giorni dedicati esclusivamente alla prima giornata della League Phase di Champions League. La settimana dopo invece si comincia con Europa e Conference League: in queste due competizioni saranno impegnato Juventus, Milan e Atalanta. A parlare delle aspettative di queste tre formazioni è stato Beppe Bergomi che su Sky Sport seguirà come opinionista da vicino: l'ex nerazzurro è stato intervistato su Tuttosport.

EUROPA: VA PRETESO CHE JUVE, MILAN E ATALANTA FACCIANO BENE

Il commento di Beppe Bergomi sulle aspettative per Juventus, Milan e Atalanta nella stagione delle competizioni europee: "Juventus, Milan e Atalanta devono provarci in Europa. Rispetto alla scorsa stagione vedo meno avversarie di livello, penso all'Aston Villa super favorito dodici mesi fa in Europa League. Dobbiamo pretendere che Juve, Milan e Atalanta facciano bene e puntino ad arrivare fino in fondo"