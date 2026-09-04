Ramos: "Se segno 100 gol e arriviamo settimi non serve a nulla. Vincere la cosa più importante"
Nell'intervista che Gonçalo Ramos, nuovo centravanti e numero 9 del Milan, ha rilasciato a DAZN in vista del big match di domenica sera in casa della Juventus, l'attaccante portoghese ha dimostrato di avere le idee molto chiare su quelli che sono i suoi obiettivi per questa stagione appena cominciata. In una parola: vincere. Per l'ex PSG la vittoria vale anche più dei gol che potrebbe segnare nell'arco di questa stagione e lo ha chiarito in maniera netta nell'intervista.
SE SEGNO 100 GOL E ARRIVIAMO SETTIMI NON SERVE A NULLA
Le parole di Gonçalo Ramos su quello che è per lui l’obiettivo della stagione: “Per me sarà una stagione positiva se vinciamo lo Scudetto, non mi interessa dei gol. Se vinciamo lo Scudetto è una stagione positiva. Se ne segno 100 e arriviamo settimi non serve a nulla. Voglio vincere più di segnare i gol: per me è la cosa più importante, anche se non segno così tanto”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan