Ramos: "Se segno 100 gol e arriviamo settimi non serve a nulla. Vincere la cosa più importante"

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Il nuovo centravanti rossonero Gonçalo Ramos dimostra di avere le idee chiare su quelli che sono gli obiettivi per il suo primo anno al Milan

Nell'intervista che Gonçalo Ramos, nuovo centravanti e numero 9 del Milan, ha rilasciato a DAZN in vista del big match di domenica sera in casa della Juventus, l'attaccante portoghese ha dimostrato di avere le idee molto chiare su quelli che sono i suoi obiettivi per questa stagione appena cominciata. In una parola: vincere. Per l'ex PSG la vittoria vale anche più dei gol che potrebbe segnare nell'arco di questa stagione e lo ha chiarito in maniera netta nell'intervista.

SE SEGNO 100 GOL E ARRIVIAMO SETTIMI NON SERVE A NULLA

Le parole di Gonçalo Ramos su quello che è per lui l’obiettivo della stagione: “Per me sarà una stagione positiva se vinciamo lo Scudetto, non mi interessa dei gol. Se vinciamo lo Scudetto è una stagione positiva. Se ne segno 100 e arriviamo settimi non serve a nulla. Voglio vincere più di segnare i gol: per me è la cosa più importante, anche se non segno così tanto”.