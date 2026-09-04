Ramos: "Un buon segno essere stato pagato tanto: si fidano di me. Mi piace molto la pressione"
Il carico di pressioni con cui Gonçalo Ramos è arrivato al Milan non è tra i più leggeri. Il centravanti portoghese è il calciatore più pagato della storia del club rossonero: Cardinale per anticipare la concorrenza ha pagato circa 74 milioni al PSG. Ed è stato questo uno dei temi iniziali dell'intervista che il nuovo numero 9 del Diavolo ha concesso ai microfoni di DAZN in vista del suo primo big match milanista contro la Juventus domenica sera in programma a Torino.
Gonçalo Ramos sull'essere l'acquisto più caro della storia del club: “Non penso tanto al prezzo con cui sono stato pagato ma piuttosto alla fiducia che il club ha riposto in me. Per me è un buon segno che abbiano pagato tanto per me, significa che credono in me: si fidano di me. Perciò devo dimostrare il mio valore e aiutare il club a vincere. È motivazione e pressione, ma una pressione positiva. Non penso ci sia una soluzione per gestire la pressione: chiunque si trovi in questa situazione la sente e dipende anche dalla persona. A me piace molto la pressione, sono momenti positivi e importanti: non c'è pressione in momenti che non contano nulla. Ti alleni ogni settimana e ogni giorno ma nell'allenamento non c'è la pressione: puoi sbagliare, puoi migliorare... Ma quando arrivi in partita c'è la pressione e a me piace molto: è un buon segno perché significa che stai facendo qualcosa di importante e che puoi fare qualcosa di importante”.
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