Marchegiani: "Milan e Juve devono ambire alla vittoria finale in Europa League"

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Il pensiero di Luca Marchegiani sulle aspettative di Milan e Juventus nella stagione di Europa League che inizia tra meno di due settimane

Tra meno di due settimane è in programma a San Siro il ritorno in Europa del Milan. I rossoneri non rientrano dal trionfale ingresso della Champions League ma dal più modesto uscio dell'Europa League ma sarà comunque un'occasione per fare bene. L'esordio è in programma mercoledì 16 settembre a San Siro contro il Benfica, in una sfida dal sapore di storia. Per anticipare il clima europeo, l'opinionista di Sky Sport ed ex portiere Luca Marchegiani è stato intervistato dal Corriere dello Sport sul tema coppe continentali. Le sue parole.

MILAN E JUVE DUE SQUADRE ATTREZZATE CHE HANNO BISOGNO DI ENTUSIASMO

Il pensiero di Luca Marchegiani su Milan e Juventus in vista dell'avventura in Europa League di questa stagione: "Sono due squadre attrezzate che hanno bisogno di entusiasmo. Devono approcciarsi con l’ambizione della vittoria finale, ne avrebbe bisogno tutto il calcio italiano. Lo stesso vale per l’Atalanta in Conference. Anche se non l’ho vista benissimo in queste prime giornate di campionato, nonostante sia a punteggio pieno. Deve abituarsi ai nuovi principi di Sarri"