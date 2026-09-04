Oggi inizia il terzo turno di Serie A: in campo il Como. Il programma completo
Siamo già giunti al terzo turno del campionato di Serie A Enilive. Il programma della terza giornata di inaugura questa sera quando al Ferraris il Genoa di mister Daniele De Rossi ospiterà il Como di Cesc Fabregas. Primi big match in calendario nel corso del weekend con la super sfida tra Inter-Napoli a San Siro domani alle ore 18 e l'altrettanto atteso big match Juventus-Milan a Torino domenica sera. Domani sera in campo una contro l'altra anche Roma e Atalanta.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL TERZO TURNO
Di seguito si riporta il programma del terzo turno del campionato di Serie A Enilive:
OGGI
ore 20.45, Genoa-Como
DOMANI
ore 15, Fiorentina-Torino
ore 18, Inter-Napoli
ore 20.45, Roma-Atalanta
DOMENICA
ore 15, Parma-Monza
ore 15, Frosinone-Venezia
ore 18, Bologna-Sassuolo
ore 20.45, Juventus-Milan
LUNEDÌ
ore 18.30, Cagliari-Lecce
ore 20.45, Udinese-Lazio
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