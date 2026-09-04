Oggi inizia il terzo turno di Serie A: in campo il Como. Il programma completo

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Il programma completo del terzo turno di Serie A che inizia oggi con la sfida tra Genoa e Como: il Milan in campo domenica in casa della Juve

Siamo già giunti al terzo turno del campionato di Serie A Enilive. Il programma della terza giornata di inaugura questa sera quando al Ferraris il Genoa di mister Daniele De Rossi ospiterà il Como di Cesc Fabregas. Primi big match in calendario nel corso del weekend con la super sfida tra Inter-Napoli a San Siro domani alle ore 18 e l'altrettanto atteso big match Juventus-Milan a Torino domenica sera. Domani sera in campo una contro l'altra anche Roma e Atalanta.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL TERZO TURNO

Di seguito si riporta il programma del terzo turno del campionato di Serie A Enilive:

OGGI

ore 20.45, Genoa-Como

DOMANI

ore 15, Fiorentina-Torino

ore 18, Inter-Napoli

ore 20.45, Roma-Atalanta

DOMENICA

ore 15, Parma-Monza

ore 15, Frosinone-Venezia

ore 18, Bologna-Sassuolo

ore 20.45, Juventus-Milan

LUNEDÌ

ore 18.30, Cagliari-Lecce

ore 20.45, Udinese-Lazio