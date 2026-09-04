Ramos: "Il Milan è già la storia: noi vogliamo renderla migliore e conquistare altri trofei"

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Gonçalo Ramos mette in chiaro cosa si augura per questa sua prima stagione al Milan

Dopo il primo gol con la maglia del Milan segnato a San Siro contro il Venezia, il nuovo attaccante rossonero Gonçalo Ramos è pronto a prendersi la scena. Una nuova occasione la avrà su un palcoscenico ancora più importante, domenica sera in casa della Juventus nel primo big match e banco di prova di un certo livello di tutta la stagione. Nel corso dell'intervista che ha rilasciato a DAZN in vista di questa supersfida, Gonçalo Ramos ha parlato anche delle sue aspettative per questa stagione rossonera.

Gonçalo Ramos sulle sue aspettative in rossonero: “Sono qui per fare la storia del Milan, così come chiunque venga qui: vogliamo fare la storia in prima persona. Il Milan è già la storia, noi vogliamo renderla migliore e conquistare altri trofei, più vittorie e tutto il resto. Sin da quando ho memoria ho sempre avuto un pallone da calcio tra i piedi, giocando sin da quando avevo due anni. A quattro anni ho iniziato in una squadra che si chiamava Olhanense ad Algarve. Mi ricordo il mio primo allenamento: non avevano neanche una squadra per me e dovevo giocare con i bambini di due anni più grandi di me”.