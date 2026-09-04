Altro che maledizione, Ramos: "Per me un onore indossare la 9 del Milan"

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Il nuovo numero 9 del Milan, il centravanti portoghese Gonçalo Ramos, ha parlato della cosiddetta maledizione della maglia che fu di Pippo Inzaghi

La cosiddetta maledizione della maglia numero 9 è un qualcosa che accompagna i tifosi del Milan da diverso tempo ormai. Dopo che la divisa è stata smessa da Filippo Inzaghi, che con questo numero sulle spalle ha scritto la storia rossonera, i successivi proprietari non sono mai stati in grado di replicare alunché. Tutti tranne uno, Olivier Giroud che, tra il 2022 e il 2024, ha ridato dignità a questo numero. Per questo e anche per la sicurezza nei propri mezzi, Gonçalo Ramos non teme questa maledizione come ha dichiarato nell'intervista rilasciata a DAZN.

Le parole di Gonçalo Ramos sul peso e sulla maledizione della maglia rossonera numero 9: "Tutti mi hanno parlato della maledizione della maglia ma non penso molto a questo. Olivier Giroud ha giocato qua poco tempo fa e non è stato condizionato. Per me è un onore vestire il numero 9 del Milan, è una maglia pesante. Mi piace molto indossarla e spero di segnare tanti gol"