Di Chiara: "Ad uscire da questo mercato sicuramente rafforzate sono Milan e Inter"

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Filippo Di Chiara, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando le rose a fine mercato di Inter e Milan.

Filippo Di Chiara, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando le rose di Inter e Milan: "A mercato chiuso ogni squadra, agli occhi del proprio architetto, sembra bellissima e in grado di raggiungere gli obiettivi. Poi la palla passa al campo e lì si apre uno scenario più realistico. Due giornate di campionato rappresentano un metro di valutazione poco realistico, si rischia inevitabilmente di dare giudizi troppo frettolosi se non del tutto errati. Per tanti club questa estate è iniziato un percorso del tutto nuovo che va valutato nel tempo, e per altri c’è stato un consolidamento delle ambizioni anche attraverso un mercato importante con investimenti pesanti. I primi 180 minuti, e alla vigilia di un terzo turno interessantissimo, hanno comunque lasciato delle sensazioni. E così a uscire da questa sessione sicuramente rafforzate sono le milanesi.

Chivu ha perso solo Dumfries tra i suoi titolari, c’è stato un inevitabile svecchiamento, e ha avuto ben tre nazionali inglesi, Stones Spence e Jones che danno anche più garanzie per il percorso in Champions. E l’Inter in questo momento sembra oggettivamente la più forte. Dall’altra sponda, un divario sulla carta è aumentato. Ma chissà...

Un minuto dopo il fallimento contro il Cagliari è iniziato il repulisti di Cardinale. Dal tecnico agli attori protagonisti è cambiato praticamente tutto: l’acquisto più alto dello scorso mercato, Nkunku (e annesso palloncino) è andato via assieme all’uomo simbolo di oltre un lustro rossonero, Leao, ed è stato praticamente regalato Gimenez. In entrata il Milan ha speso e tanto: ha preso un costoso 9, Gonçalo Ramos, per Moreira sono stati investiti circa 50 milioni. L’obiettivo dichiarato è il ritorno in Champions, basterà tutto ciò per puntare a qualcosa in più? Chissà...".