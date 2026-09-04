Montolivo su Ramos e Woltemade: "Amorim e Spalletti hanno trovato i giocatori che servivano"

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Riccardo Montolivo promuove le operazioni che hanno portato Gonçalo Ramos e Nick Woltemade rispettivamente a Milan e Juventus

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa martedì e ha lasciato una striscia di giudizi e opinioni che potranno essere solo confermate o smentite dal verdetto del terreno di gioco. Un commento lo ha condiviso anche l'ex capitano e centrocampista rossonero Riccardo Montolivo, oggi opinionista e commentatore su Sky Sport, che ha parlato dei rinforzi che sono stati capaci di fare alcune big del campionato italiano, tra cui il Milan, in un'intervista concessa a La Repubblica.

Il commento di Riccardo Montolivo sul mercato di alcune delle big italiane nel corso della finestra estiva: "Con Ramos e Woltemade, Amorim e Spalletti hanno trovato i giocatori che servivano. Ma la più brava è stata l'Inter. Non è arrivato Palestra, ma si è rinforzata senza cifre folli, con tre nazionali inglesi. Manca solo qualcuno che salti l'uomo".