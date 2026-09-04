Mariani per Juve-Milan: il bilancio dell'arbitro con bianconeri e rossoneri

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Maurizio Mariani di Aprilia è l'arbitro designato per il big match Juventus-Milan di domenica sera: il bilancio con bianconeri e rossoneri

Per la sfida di domenica sera tra Juventus e Milan, big match della terza giornata, l'AIA ha designato l'arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia come fischietto. Un direttore di gara esperto per una gara che si annuncia già molto importante e tesa nonostante sia ancora l'alba di questa stagione. Vediamo insieme il bilancio di Mariani con bianconeri e rossoneri.

VERSO JUVE-MILAN: IL BILANCIO DI MARIANI CON LA JUVENTUS

Maurizio Mariani arbitrerà la Juventus per la 25esima volta in totale, la 24esima in Serie A. Il bilancio complessivo è nettamente in favore dei bianconeri con 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. La formazione juventina è in striscia aperta di vittorie da quattro gare con il fischietto di Aprilia: l'ultima risale al 19 aprile 2026 quando la formazione di Spalletti sconfisse il Bologna in casa per 2-0.

VERSO JUVE-MILAN: IL BILANCIO DI MARIANI CON IL MILAN

Maurizio Mariani arbitrerà il Milan per la 28esima volta in totale, la 25esima in Serie A. Solo il Torino (29) è stato arbitrato più volte da Mariani in carriera. Il bilancio complessivo sorride ai rossoneri, anche se non in maniera così netta come per la Juventus: 13 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. La formazione milanista non vince da quattro partite con Mariani alla direzione: due sconfitte con il Bologna nel 2025 (di cui una la finale di Coppa Italia) e due pareggi nella scorsa stagione contro Genoa e Como, entrambi 1-1 e a San Siro. Maurizio Mariani arbitrerà la sfida tra Juventus e Milan per la quarta volta, la terza volta a Torino e tutte in Serie A. Questi i precedenti tra bianconeri e rossoneri con il direttore di Aprilia al comando delle operazioni:

1) 28/05/2023, Juventus-Milan 0-1

2) 22/10/2023, Milan-Juventus 0-1

3) 27/04/2024, Juventus-Milan 0-0