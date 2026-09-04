Boban non vede il Milan: "Sono tifoso del progetto Como e di come Fabregas sta allenando la squadra"

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Milan di mister Amorim si prepara al primo e vero big match della stagione 2026/2027. Domenica alle 20.45 ci sarà la Juventus di Luciano Spalletti e degli ex rossoneri Kalulu e Locatelli. Una gara storica, il vero derby d'Italia tra le due formazioni italiane titolate in Europa. I rossoneri dovranno confermare il buon momento di forma dopo le vittorie convincenti contro Torino e Venezia. La Juve invece, è reduce dal 2-0 in casa contro il Parma

Nonostante il buonissimo momento di forma del nuovo Milan di Ruben Amorim, l'ex storico centrocampista rossonero Zvonimir Boban, ha parlato così delle possibili sorti del campionato e del Milan: ecco un estratto delle sue parole in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

BOBAN NON VEDE IL MILAN

"Sono un tifoso del progetto Como e di come Cesc Fabregas sta allenando la squadra. E poi c’è Baturina, un ragazzo della Dinamo Zagabria come me. Scudetto? Se guardo come gioca il Como e quante volte ha perso partite dominate, dico di sì. Può complicare la vita a tutti. Poi certo, l’Inter è molto più avanti e la storia conta: ci saranno momenti in cui la forza della maglia e della tradizione peserà. Dopo l'Inter ci sono la Juventus e la Roma".