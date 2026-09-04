Contro la Juventus Amorim cambierà qualcosa rispetto alle prime due partite: Gabbia indisponibile

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Dall'esterno di Milanello il collega Peppe Di Stefano ha fatto il punto in casa Milan in vista della sfida di domenica contro la Juventus

Intervenuto in diretta su Sky Sport 24 durante un collegamento dall'esterno di Milanello, il collega Peppe Di Stefano ha fatto un pò il punto in casa Milan in vista del primo big match della stagione, in programma domenica sera all'Allianz Stadium contro la Juventus:

“Ti confermo l'indisponibilità di Matteo Gabbia, quindi il recupero ci sarà sicuramente ma credo nella prossima settimana. Quindi non sarà disponibile per la partita di dopodomani. Milan che si è allenato quest'oggi. Dubbi di formazione sì, non in difesa perché il tridente sarà quello: Gila, De Winter, Pavlovic. In attacco chiaramente non c'è nessun dubbio per Gonçalo Ramos, così come non c'è nessun dubbio per quanto riguarda Mike Maignan. In mezzo al campo qualche dubbio c'è: io credo che giocherà Rabiot, da capire se sulla linea di centrocampo o sulla trequarti. Le prove di allenamento di ieri dicono che era stato provato anche sulla linea dei centrocampisti, con Chukwueze che credo non lo tocchi nessuno. L'altra maglia da titolare potrebbe e dovrebbe averla Musah, peché la sua corsa potrebbe essere utilissima durante la gara. Come esterno sinistro c'è il dubbio Estupinan, Bartesaghi, vedremo se ci sarà spazio per Diego Moreira dal primo minuto o a partita in corso. C'è molta curiosità per questo giocatore, acquistato per tanti milioni di euro ma non ancora utilizzato perché chiaramente arrivato in ritardo rispetto agli altri. Sulla trequarti due partite su due sempre con Loftus-Cheek e Cisse, ma la sensazione è che qualcosa la cambierà Amorim. Cambierà qualche interprete e vedremo se aggiungerà un nome a sorpresa come Hutchinson. Potrebbe giocare anche Rabiot in quel ruolo e liberare un posto in mezzo al campo a Luka Modric. Le possibilità sono tante, dovrà essere composta questa squadra e tra l'allenamento di oggi e domani ne sapremo leggermente di più rispetto all’11 che schiererà Amorim".