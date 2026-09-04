Ramos racconta il primo approccio con Ruben Amorim mentre era ai Mondiali

Ramos racconta il primo approccio con Ruben Amorim mentre era ai MondialiMilanNews.it
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Oggi alle 18:48News
di Francesco Finulli
Il nuovo attaccante Gonçalo Ramos ha raccontato il primo approccio telefonico di Ruben Amorim nei suoi confronti

L'operazione che ha portato Gonçalo Ramos al Milan si è conclusa in un lampo, specialmente se la si mette in rapporto con i tempi delle trattative rossonere in periodi recenti o in generale con quelle del mercato in senso più ampio. Neanche era aperto il mercato e Cardinale ha bloccato il centravanti portoghese. Il nuovo numero 9 rossonero ha raccontato a DAZN il primo approccio avuto con il tecnico Ruben Amorim che lo ha convinto a firmare per il club rossonero.

Gonçalo Ramos racconta quando lo ha chiamato Ruben Amorim per convincerlo a venire al Milan: “Quando Amorim mi ha chiamato mi ha detto che contava su di me e che se fossi venuto qua sarei stato importante per il progetto. Mi ha detto che potevo aiutare il Milan con gol. Mi ha chiamato quando ero al Mondiale, a luglio. Sono andato in camera e abbiamo parlato: è stato molto facile. Un momento che ricorderò per sempre”.