Ramos racconta il primo approccio con Ruben Amorim mentre era ai Mondiali
L'operazione che ha portato Gonçalo Ramos al Milan si è conclusa in un lampo, specialmente se la si mette in rapporto con i tempi delle trattative rossonere in periodi recenti o in generale con quelle del mercato in senso più ampio. Neanche era aperto il mercato e Cardinale ha bloccato il centravanti portoghese. Il nuovo numero 9 rossonero ha raccontato a DAZN il primo approccio avuto con il tecnico Ruben Amorim che lo ha convinto a firmare per il club rossonero.
Gonçalo Ramos racconta quando lo ha chiamato Ruben Amorim per convincerlo a venire al Milan: “Quando Amorim mi ha chiamato mi ha detto che contava su di me e che se fossi venuto qua sarei stato importante per il progetto. Mi ha detto che potevo aiutare il Milan con gol. Mi ha chiamato quando ero al Mondiale, a luglio. Sono andato in camera e abbiamo parlato: è stato molto facile. Un momento che ricorderò per sempre”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan