Rampulla presenta Juventus-Milan: "Non cambia nulla per chi perderà questa sfida"

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Nel corso del pomeriggio di TMW Radio l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha presentato la sfida in programma domenica sera tra Juventus e Milan

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso del pomeriggio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha un po' presentato il prossimo weekend di campionato dicendo la sua su uno dei due big match della giornata: Juventus-Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Juve-Milan: chi perde questa sfida...

"Non cambia nulla se perde la Juve. Sono convinto che la Juve sia molto equilibrata, che abbia un grande allenatore. Anche se perdesse, può comunque lottare per il quarto posto. Gli scontri diretti sono 4-5, meglio vincere tutte le altre".

Boban dice che la Juve è l'anti-Inter:

"E' presto, vedo anche la Roma. Ma la Juve è sempre la Juve".