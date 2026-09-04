Diddi sul mercato: “La mia valutazione è 6.5, la squadra è incompleta”

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Luca Diddi analizza e commenta il mercato del Milan nel canale YouTube di Carlo Pellegatti.

Ospite nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha analizzato e commentato il mercato estivo rossonero. Queste le sue parole.

“Per me, ti dico la verità, il mercato del Milan si divide in due parti. La prima parte e la seconda parte. La prima parte in cui ovviamente dovevi andare a prendere gli obiettivi, la seconda parte dove dovevi rifinire la tua rosa attraverso una programmazione che dovevi fare a monte e speravo fosse fatta a monte. Quindi il mio voto alla campagna acquisti del Milan è 6 e mezzo. Non andrei su una valutazione molto più alta perché, ripeto, per me la squadra è incompleta. Se l'obiettivo dichiarato è lo scudetto è incompleta, se l'obiettivo di questa squadra è l'Europa, allora ti direi magari riesci a raggiungerla”.