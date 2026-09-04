Milan, contro la Juve potrebbe arrivare un record per Amorim: il dato storico

vedi letture

Il nuovo Milan di Milan di mister Amorim si prepara al primo e vero big match della stagione 2026/2027. Infatti, dopo i positivi incontri disputati contro Torino e Venezia, domenica alle 20.45 ci sarà la Juventus di Luciano Spalletti e degli ex rossoneri Kalulu e Locatelli. Una gara storica, il vero derby d'Italia tra le due formazioni italiane titolate in Europa, in quella che può rappresentare (forse) già il primo crush test della stagione. Il percorso in questo campionato è appena inizato, ma il Milan non potrà permettersi di perdere punti preziosi in una giornata in cui ci saranno altre partite trappola come Inter-Napoli e Roma-Atalanta.

AMORIM-MILAN: IL DATO SUL TECNICO ROSSONERO

Dopo i successi contro Torino e Venezia, il Milan può vincere tutte le prime tre gare di Serie A per la quarta volta nelle ultime sette stagioni, dopo che non ci era riuscito in nessuna delle precedenti 13. Inoltre, Ruben Amorim può diventare il quarto allenatore capace di vincere tutte le prime tre gare alla guida del Milan in Serie A, dopo Mario Sperone nel 1952, Giuseppe Viani nel 1956 e Luigi Bonizzoni nel 1958.