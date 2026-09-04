Garbo si schiera con Boban: "La cifra spesa per Ramos è fuori dal mondo, senza dimenticare i 50 per Moreira"

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Il giornalista Daniele Garbo ha parlato di Milan e commentato le dichiarazioni di Zvonimir Boban nel pomeriggio di TMW Radio

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso del pomeriggio, il giornalista Daniele Garbo ha parlato di Milan commentando nello specifico le piccanti dichiarazioni rilasciate da Zvonimir Boban a La Gazzetta dello Sport.

Boban ha espresso delle perplessità per il progetto del Milan. Sei d'accordo?

"La cifra spesa per Ramos è fuori dal mondo, senza dimenticare i cinquanta per Moreira. Sono centoventicinque milioni e con quella cifra si potevano comprare quattro buonissimi giocatori. Servirà molto la mano dell'allenatore per far sì che questa squadra passi da essere un progetto ad un gruppo vero".