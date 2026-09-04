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MN - Gabbia, recupero in corso: terapie per l’infiammazione alla caviglia

MN - Gabbia, recupero in corso: terapie per l’infiammazione alla cavigliaMilanNews.it
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Oggi alle 19:53News
di Redazione MilanNews
fonte di Pietro Mazzara
Infiammazione alla caviglia per Gabbia: il centrale rossonero sta svolgendo le terapie per recuperare il prima possibile

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, per Matteo Gabbia si tratta di un'infiammazione alla caviglia. Il difensore del Milan, che non sarà a disposizione di Ruben Amorim per la trasferta in programma domenica a Torino, sta proseguendo con le terapie specifiche per smaltire il problema e le sue condizioni vengono valutate giorno dopo giorno. 

L'obiettivo è riuscire a recuperare completamente nel corso della prossima settimana, quando si capirà se potrà tornare a disposizione già per la trasferta di Roma contro la Lazio o no. 