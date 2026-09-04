Borghi su Moreira: “Non vedo l’ora di vederlo in campo, non credo farà la riserva di Chukwueze”

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Stefano Borghi nel suo canale YouTube analizza e parla di Diego Moreira, nuovo acquisto dei rossoneri.

Durante l’ultima diretta sul suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato diversi temi in merito alla prossima giornata di Serie A e, parlando di Diego Moreira, queste sono state le sue parole.

“Intanto dove lo vediamo Moreira? Per me ha delle caratteristiche abbastanza chiare, anche con la possibilità di essere lavorato, migliorato. Però Moreira è un giocatore prettamente offensivo, è un giocatore che ha gamba. Amorim ci ha detto che lo vede come laterale perché la sua concezione di laterale è molto offensiva. Inizialmente ci aveva indicato anche la fascia sinistra. Poi c’è sempre da fare i conti con la realtà, io non credo che il Milan abbia messo 50 milioni sul piatto per la riserva di Chukwueze, quindi vediamo. Io non vedo l’ora di vederlo in campo perché ha un calcio molto godibile da offrire”.