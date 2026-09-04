Juventus-Milan, gli ultimi 10 precedenti in Serie A tra le mura amiche bianconere: ultima vittoria rossonera nel 2023
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Domenica sera il Milan affronterà la Juventus all’Alianz Stadium: di seguito gli ultimi 10 precedenti tra le due squadre a Torino.
Domenica sera il Milan di Ruben Amorim affronterà la Juventus nel suo primo big match stagionale. Le due squadre arrivano entrambe a punteggio pieno dopo le prime due gare e dunque, una delle due o entrambe, subiranno la prima frenata di questa stagione. Di seguito gli ultimi 10 precedenti in Serie A tra Juventus e Milan giocati nello stadio dei bianconeri.
JUVENTUS-MILAN: GLI ULTIMI 10 PRECEDENTI IN SERIE A
10/03/2017 Juventus - Milan 2-1
31/03/2018 Juventus - Milan 1-3
06/04/2019 Juventus - Milan 2-1
10/11/2019 Juventus - Milan 1-0
09/05/2021 Juventus - Milan 0-3
19/09/2021 Juventus - Milan 1-1
28/05/2023 Juventus - Milan 0-1
27/04/2024 Juventus - Milan 0-0
18/01/2025 Juventus - Milan 2-0
05/10/2025 Juventus - Milan 0-0
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