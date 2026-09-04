Serie A, Fabregas domina al Marassi: Genoa-Como 1-4

Serie A, Fabregas domina al Marassi: Genoa-Como 1-4MilanNews.it
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Oggi alle 23:00News
di Andrea La Manna
Andato in scena l’anticipo della terza giornata di Serie A tra Como e Genoa con la vittoria dei

Allo Stadio Marassi di Genova è da poco finito l'anticipo del venerdì sera tra Genoa e Como. Una partita molto vivace partita con il vantaggio dei padroni di casa dopo 19 minuti. Il Como, che fino a quel momento aveva in mano il pallino del gioco, ha visto fruttare il proprio predominio con due gol nel giro di 5 minuti che hanno ribaltato il risultato. Nel secondo tempo poi non c'è più partita e i gol di Nico Paz e Diao chiudono definitivamente il match sul 4-1.

IL TABELLINO DEL MATCH

GENOA-COMO 1-4
19' Osmajic
25' Baturina
30' Diao
40' Nico Paz
78' Diao