Serie A, Fabregas domina al Marassi: Genoa-Como 1-4

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Andato in scena l’anticipo della terza giornata di Serie A tra Como e Genoa con la vittoria dei

Allo Stadio Marassi di Genova è da poco finito l'anticipo del venerdì sera tra Genoa e Como. Una partita molto vivace partita con il vantaggio dei padroni di casa dopo 19 minuti. Il Como, che fino a quel momento aveva in mano il pallino del gioco, ha visto fruttare il proprio predominio con due gol nel giro di 5 minuti che hanno ribaltato il risultato. Nel secondo tempo poi non c'è più partita e i gol di Nico Paz e Diao chiudono definitivamente il match sul 4-1.

IL TABELLINO DEL MATCH

GENOA-COMO 1-4

19' Osmajic

25' Baturina

30' Diao

40' Nico Paz

78' Diao