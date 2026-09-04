Serie A, terza giornata: tutti gli indisponibili, squalificati e diffidati

Serie A, terza giornata: tutti gli indisponibili, squalificati e diffidatiMilanNews.it
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Oggi alle 22:48News
di Andrea La Manna
Tutti gli indisponibili, diffidati e squalificati della terza giornata di Serie A.

Di seguito la lista completa dei diffidati, degli indisponibili e degli squalificati di Serie A.

ATALANTA
Indisponibili: Sulemana, Hien.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

BOLOGNA
Indisponibili: El Azzouzi, Orsolini.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

CAGLIARI
Indisponibili: Idrissi, Trepy, Mina, Borrelli.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

COMO
Indisponibili: Addai.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

GENOA
Indisponibili: Venturino.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

INTER
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

JUVENTUS
Indisponibili: Yildiz, Cabal, Thuram e Ekhator.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

LAZIO
Indisponibili: Cataldi, Dele-Bashiru, Marusic, Patric, Pellegrini, Rovella.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

LECCE
Indisponibili: Geubbels.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

MILAN
Indisponibili: Gabbia.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

MONZA
Indisponibili: Pessina, Ciurria.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

FIORENTINA
Indisponibili: Parisi.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

FROSINONE
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

NAPOLI
Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, McTominay.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

PARMA
Indisponibili: Bernabe, Nicolussi Caviglia.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

ROMA
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

SASSUOLO
Indisponibili: Boloca, Pieragnolo, Cande, Ismael Kone, Walukiewicz.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

TORINO
Indisponibili: Israel.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

UDINESE
Indisponibili: Chakvetadze, Zaniolo, Palma.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

VENEZIA
Indisponibili: Franjic, Moreno, Adorante, Sverko, Duncan.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno