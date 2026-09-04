Pedullà sul mercato del Milan: “Per me è un 6.5 perché si sono contraddetti su Tomori”

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Pedullà nel suo canale YouTube commenta e valuta il mercato dei rossoneri.

Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà al termine della sessione estiva del calciomercato 2025/2026 ha giudicato tutte le operazioni e i movimenti delle venti squadre di Serie A alle quali ha poi dato una valutazione. Di seguito il commento e il voto su quanto ha fatto il Milan da gennaio a settembre.

“Il Milan sei e mezzo perché si è contraddetto pesantemente su Tomori, doveva star fuori dal progetto, poi entrva partire. Addirittura c'è che aveva scritto se resterà tutta la stagione in tribuna. se non dovesse andar via, invece è stato reintegrato”.