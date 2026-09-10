Letizia: "L'Inter pensa ad un club satellite? Il Milan già ce l'ha da questa estate"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla possibilità che il Milan possa avere nel Tolosa un club satellite.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla possibilità che il Milan possa avere nel Tolosa un club satellite: "Oaktree pensa ad acquistare un club in Europa per far crescere il progetto dell'Inter anche all'estero, come fa già il Chelsea con lo Strasburgo e come fanno tanti altri. Anche il Milan, da quest'estate, ha scelto di collaborare formalmente con il Tolosa, come i milanisti chiedevano già da tempo. È una notizia che vi avevamo già dato un paio di settimane fa. Poi mi rendo conto che, se nello stesso giorno vi diciamo che il Milan farà un grande mercato (che purtroppo poi non ha concluso) e che ha iniziato una collaborazione con il Tolosa, la seconda passa sotto traccia; però ve l'avevamo data.

Il Milan da quest'estate ha uno scambio totale con il Tolosa - che vi ricordo essere di proprietà di RedBird e che gioca in Ligue 1, quindi non in un campionato di secondo piano, in Serie B o in Serie C, ma in Ligue 1, ed ha fatto anche le coppe europee due stagioni fa - e c'è uno scambio di know-how. I dirigenti e lo staff tecnico del Tolosa sono stati a Milanello per prendere qualcosa dal Milan e dare qualcosa in cambio, in particolare il prestito di David Odogu, che è solamente il primo di una serie di giocatori che potrebbero crescere in Francia. Occhio anche al contrario: se quest'anno il Tolosa ha venduto un talento interessante come Methalie in Inghilterra, in futuro non è detto che i nuovi Methalie non vengano al Milan, ovviamente a condizioni vantaggiose, proprio come fa il Chelsea con lo Strasburgo".