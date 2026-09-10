Primo Piano Rabiot, chi vuoi essere davvero? Decisivo come a Torino o incolore come contro la Juve?

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Un tema sicuramente di grande attualità è quello legato ad Adrien Rabiot. Il centrocampista rossonero è stato decisivo alla prima giornata contro il Torino, segnando da subentrato, e protagonista successivamente di una buonissima prova anche a San Siro contro il Venezia. Nel match più importante però, proprio contro la sua ex Juventus, il "Duca" Ha steccato nell'appuntamento più importante. Contro i bianconeri è stato infatti protagonista di una prova incolore, a tratti disconnessa dalla gara. Quale è quindi il vero Rabiot?

UN NUOVO RUOLO

In questa nuova posizione da trequartista, Rabiot non sembra trovarsi ancora del tutto a proprio agio. Nonostante lì ci avesse già giocato a Marsiglia con De Zerbi, le caratteristiche del francese sembrano essere diverse da ciò che dovrebbe avere un giocatore in quel ruolo. Velocità e gamba ci sono, e anche tecnicamente Adrien sicuramente non è messo male. Manca però un po' di fantasia e la capacità di agire tra le linee, invece che partire sempre da dietro quasi a specchio rispetto alla porta avversaria. Amorim ci crede e lo ha già confermato più volte: Rabiot sarà un leader fondamentale per questa squadra, ma siamo sicuri del nuovo ruolo che avrà Rabiot in questa stagione?

CONTRO LA LAZIO PER INCIDERE DAVVERO

Se contro la Juventus Rabiot ha mancato l'appuntamento, a Roma contro i biancocelesti il francese dovrà tornare ad essere decisivo, quello di sempre. In questo momento la squadra necessita troppo di un giocatore con la sua fisicità e intraprendeza. Un po' di coraggio e personalità quindi per un gruppo che, nonostante la prova poco brillante di Torino con la Juve ha comunque dimostrato sempre la propria identità. Potrebbe essere così il nuovo Milan di Rabiot? Presto per dirlo. Il rebus è interessante e curioso: il francese potrà davvero essere il trequartista ideale per Amorim? Contro la Lazio potremo avere già (forse) una prima risposta.