PROBABILE FORMAZIONE - Verso Lazio-Milan: con Cisse titolare c'è Pulisic in panchina. Dubbio Rabiot
Terza trasferta nelle prime quattro partite di campionato per il Milan di Ruben Amorim. Dopo le due uscite torinesi, si va verso Roma per disputare il match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A: all'Olimpico, con calcio d'inizio sabato 12 settembre settembre alle 18:00, ci sarà la sfida alla Lazio di Rino Gattuso. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 80 Musah 2 Estupinan
12 Rabiot 70 Cisse
9 G. Ramos
A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 30 Jashari, 28 Comotto, 56 Saelemaekers, 22 D. Moreira, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Chukwueze-Moreira (70-30), Bartesaghi-Estupinan (30-70)
Indisponibili: /
Infortunati: Gabbia
Squalificati: /
Diffidati: /
VERSO LAZIO-MILAN, LE ULTIME NOTIZIE
Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1. Confermato Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio. De Winter conserva il posto al centro della difesa, anche perché Gabbia rischia il forfait, assieme al nuovo acquisto Gila e a Pavlovic. Sugli esterni, ci saranno Chukwueze e Estupinan, che è in vantaggio nel ballottaggio con Bartesaghi. Davanti Pulisic giocherà a gara in corso, quindi ci sarà Cisse dal primo minuto al posto di Saelemaekers; assieme a loro, per supportare Goncalo Ramos, dovrebbe esserci Rabiot nella posizione da trequartista, nonostante la prova non così positiva contro la Juventus. A centrocampo, assieme a Modric, confermato Musah che è in vantaggio su Jashari. Non è escluso, comunque, che il francese possa tornare in mediana con Loftus-Cheek in posizione avanzata.
LAZIO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Direttore di gara: Maurizio Marcenaro
Assistenti: Rossi C. - Di Gioia
IV Ufficiale: Guida
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Lazio-Milan, sabato 12 settembre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Olimpico di Roma
TV: Dazn, Sky Calcio BAR
Streaming: Dazn
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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