Rinnovo Pulisic, Cardinale vuole blindarlo con un nuovo accordo

Rinnovo Pulisic, Cardinale vuole blindarlo con un nuovo accordoMilanNews.it
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Oggi alle 11:36News
di Lorenzo De Angelis
Presto il Milan avvierà i contatti con Christian Pulisic per il rinnovo di contratto

Presto per Christian Pulisic si aprirà il capitolo rinnovo di contratto. Gerry Cardinale non vuole rischiare di perdere uno dei giocatori più importanti della rosa e punta a trovare un'intesa per prolungarne il contratto. 

Il Milan avrebbe la possibilità di esercitare unilaterlamente l'opzione fino al 2028, ma la volontà è diverta: arrivare a un accordo condiviso con il calciatore, convincendolo a sposare ancora il progetto rossonero. La trattativa entrerà nel vivo più avanti, ma la linea del club è chiara: Pulisic resta un punto fermo anche per il futuro.