Hutchinson, il Milan punta sulla sua voglia di riscatto e sulla fiducia di Amorim

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Omari Hutchinson si presenta al Milan con entusiasmo e idee chiare: creare, segnare e conquistare una tifoseria che gli ha già trasmesso fame e passione

Omari Hutchinson si presenta al Milan con entusiasmo e idee chiare. Dopo una stagione complicata al Nottingham Forest, l'inglese vuole rilanciarsi in rossonero, forte della fiducia di Ruben Amorim, che lo ha voluto per qualità precise: mancino, rapido e capace di creare superiorità sulla destra.

Il tecnico lo sta inserendo gradualmente, ma Hutchinson non vede l'ora di debuttare. Sul paragone con Leao frena, pur ammettendo di voler avere un importante tanto importante quanto quello avuto dal portoghese. Il suo obiettivo è semplice: creare, segnare e conquistare una tifoseria che gli ha già trasmesso fame e passione.