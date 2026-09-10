Milan, ecco quando parla Amorim domani in conferenza alla vigilia della Lazio
Secondo banco di prova consecutivo importante per il nuovo Milan targato Ruben Amorim. Dopo la trasferta di Torino la formazione rossonera sarà sabato impegnata allo stadio Olimpico di Roma (ore 18.00) contro la Lazio dell'ex Gennaro Gattuso, sorpresa assoluta di questo avvio di stagione di Serie A.
Come di consueto il tecnico Ruben Amorim prenderà la parola in conferenza stampa alla vigilia della partita contro i biancocelesti. L'appuntamento è fissato domani alle ore 14 e sarà possibile seguire l'evento, come sempre, con il live testuale di MilanNews.it per non perdersi neanche una dichiarazione dell'allenatore lusitano. La conferenza sarà trasmessa anche su Milan Tv, visibile sulla piattaforma DAZN, oltre che sull'applicazione ufficiale rossonera.
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