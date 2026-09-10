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MN - Fofana al Siviglia: il club spagnolo copre il 40% dello stipendio
MilanNews.it
Nuovi dettagli sull'accordo che ha portato Fofana al Siviglia: ecco quanto stipendio coprirà in realtà il club spagnolo
Emergono nuovi dettagli sull'accordo che ha portato sul finire dello scorso calciomercato Youssouf Fofana al Siviglia. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il club andaluso pagherà il 40% dello stipendio del centrocampista francese, e non l'8% come invece trapelato nelle scorse ore in Spagna.
Un aspetto importante dell'operazione, considerando che Fofana si è trasferito in Spagna con la formula del prestito secco. Per il giocatore sarà ora fondamentale ritrovare continuità e rendimento, così da rilanciarsi nel corso della stagione tornando poi a Milano con una valutazione diversa.
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