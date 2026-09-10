Suwarso: "È esistito un Milan senza Sacchi, esisterà anche un Como senza Fabregas"

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Le dichiarazioni del presidente del Como Suwarso ai taccuini de La Repubblica

Oggi è un giorno storico per il Como, dato che la formazione Lariana farà il suo esordio assoluto in Champions League. Per l'occasione i colleghi de La Repubblica hanno intervistato il presidente comasco Mirwan Suwarso, il quale ha parlato delle emozioni della giornata di oggi buttando però anche un occhio al futuro. Di seguito un estratto del suo intervento.

A proposito di Fabregas: lui è allenatore, azionista, manager. Può esistere un Como senza di lui?

«Sono esistiti un Barcellona senza Cruyff , un Milan senza Sacchi, un' Inter senza Herrera. Chi resta in un club per sempre? Solo Ferguson ci è andato vicino. Cesc ha costruito per il club e non per sé stesso e la sua impronta resterà per sempre, ma verrà il giorno in cui se ne andrà e quando accadrà dovrà aiutarci a individuare il suo successore, perché altrimenti il metodo ei giocatori che ha portato qui andrebbero sprecati».