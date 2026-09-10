Camarda aspetta il suo momento: Ramos è intoccabile, ma il Milan deve gestirlo
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Camarda aspetta il suo momento, che presto arriverà anche perché Ramos va gestito
Gonçalo Ramos ha giocato tutti i 270 minuti delle prime tre giornate, confermandosi centrale nel Milan di Amorim. Contro la Juventus, però, il centravanti portoghese ha mostrato segnali di stanchezza. Per questo cresce l'attesa attorno a Francesco Camarda, scelto in estate come vice del portoghese e blindato fino al 2031, ma ancora senza minuti.
Il Lecce potrebbe rappresentare la prima vera occasione per il classe 2008. Anche Pulisic, ancora a secco di presenze in questo avvio di stagione, può diventare un'alternativa da falso nove. Gennaio è lontano, ma se il Milan crede davvero in Camarda, presto dovrà iniziare a utilizzarlo.
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