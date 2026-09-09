Letizia: "Amorim ha detto no al Benfica e ha deciso di valorizzare Estupinan"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube raccontando un retroscena sul calciomercato del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube raccontando un retroscena sul calciomercato del Milan: "Record scrive che Benfica, peraltro prossimo avversario del Milan in Europa League nella prima giornata mercoledì prossimo alle ore 20:45 a San Siro, è stato molto vicino a prendere negli ultimi giorni di mercato, quindi sostanzialmente la settimana scorsa, Pervis Estupinan dal Milan. Ma Ruben Amorim, esattamente come aveva fatto con l'Aston Villa nella prima parte del mercato, poco dopo il periodo del Mondiale, ha detto no, ha fatto muro. Ha deciso di tenere Pervis Estupiñán e di valorizzarlo.

Questo ci dimostra una cosa importante: Estupinan non è lì per caso. Non una, ma due volte il Milan ha rifiutato la sua cessione; allora capiamo anche perché Pervis Estupinan venga proposto in questo momento da titolare. Evidentemente per Ruben Amorim non è così, perché la promozione — ripeto, non una, ma due volte — di Pervis Estupinan certifica in maniera ufficiale che il terzino della nazionale dell'Ecuador, ex Brighton e Villarreal, piace e come se piace all'allenatore del Milan. Al punto tale da bloccare per due volte la sua cessione.

Cessione che secondo me, a livello di economia di mercato, poteva avere un senso obiettivamente, soprattutto nel genere di corso che il Milan pensa di avviare, cioè le stelle e i ragazzi. Pervis Estupinan obiettivamente non è una stella, tantomeno è un ragazzo, e quindi secondo me poteva starci. Ma per Amorim no".