Fofana al Siviglia, il Milan paga quasi tutto lo stipendio

Fofana al Siviglia, il Milan paga quasi tutto lo stipendioMilanNews.it
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Oggi alle 11:12Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Svelati i dettagli del trasferimento in prestito secco di Fofana al Siviglia

Il passaggio di Youssouf Fofana al Siviglia ha chiuso il mercato estivo del Milan. Il centrocampista francese si è trasferito in prestito secco in Andalusia, senza diritto di riscatto, dopo il mancato accordo con il Lione. 

Dalla Spagna emerge però un dettaglio importante: il Siviglia coprirà soltanto l'8% dello stipendio lordo, circa 720mila euro, mentre il resto resterà a carico del Milan, anche se apprende la redazione di MilanNews.it che in realtà la percentuale è un'altra (CLICCA QUI per leggere la notizia). Fofana tornerà quindi alla base al termine di questa stagione. Il club spera ora però in un'annata positiva del francese, anche in vista delle future scelte di mercato e dell'eventuale arrivo di un nuovo Head of Football. 