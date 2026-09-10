Gozzini: "Vista l'impossibilità di prendere Inacio, il club ha pensato che un nuovo innesto non sarebbe stato superiore a Diawara"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Mario Gila, difensore centrale del Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Mario Gila, difensore centrale del Milan: "Il Milan ha però bisogno del suo miglior difensore in ogni partita e in ogni minuto: è la guida sicura del reparto. Reparto che ha completamente rivisto il modo di proteggere la porta con risultati subito efficaci: l’atteggiamento è stato più prudente nell’ultima uscita contro la Juve, mentre nelle due precedenti la difesa aveva retto (quasi fino all’imbattibilità) nonostante una strategia più spregiudicata. Gila ha offerto un contributo essenziale: letture di gioco, anticipi, leadership. Ora è atteso al ritorno da ex. Nel frattempo anche le alternative scarseggiano: Gabbia è rimasto fuori da Juve-Milan per un problema alla caviglia che non è ancora detto lo riporti in campo nella prossima trasferta in casa Lazio. Ieri si è allenato anche nel giorno di riposo della squadra per rispettare il programma di recupero, ancora da definire nei tempi.

Gli altri arruolabili, tra i centrali, sono Tomori e Diawara. Solo giovedì scorso, meno di una settimana fa, Fik è tornato ad allenarsi in gruppo, sorridente e stringendo la mano di Amorim dopo un’estate da fuori rosa. Ha l’esperienza (è stato pilastro della difesa dell’ultimo scudetto rossonero), certo non la miglior condizione. Diawara, vent’anni, ha un passato nel Troyes: 14 presenze nella Ligue 2 francese senza aver mai debuttato in un torneo maggiore. Amorim lo considera subito dietro i titolari, tanto che nell’ultimo mercato estivo, vista l’impossibilità di arrivare a Inacio, si è preferito non intervenire: un potenziale innesto dell’ultima ora, secondo il club, non sarebbe stato superiore a Diawara".