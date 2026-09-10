Champions League, i risultati. Como, esordio da sogno. Nkunku assist, ma è un fantasma

Champions League, i risultati. Como, esordio da sogno. Nkunku assist, ma è un fantasmaMilanNews.it
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Oggi alle 22:58News
di Manuel Del Vecchio
I risultati della serata di Champions League

Esordio da sogno in Champions League per il Como di Fabregas, che al Sinigaglia impartisce una lezione di calcio al Lipsia di Demichelis. In gol Baturina, Douvikas, Diao e Perrone. Per la squadra della RedBulla la rete è di Maksimovic su assist di Nkunku: prestazione insufficiente per l'ex rossonero, impalpabile e sostituito al minuto 60. Esordio in Champions anche per Samuele Ricci, in prestito al Como dal Milan.

Sugli altri campi poche soprese: Bayern e United dominanti, mentre la Roma va in difficoltà in Turchia contro il Fenerbahce: solo pareggio per Gasperini all'esordio nella massima competizione europea con i giallorossi.

CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DI OGGI

Fenerbahce-Roma 1-1
PSV-Shakhtar 1-1
Bayern Monaco-Bodo/Glimt 5-0
Como-Lipsia 4-1
Manchester United-Sabah Baku 4-0
Slavia-Praga-Lens 2-3