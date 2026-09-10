Champions League, i risultati. Como, esordio da sogno. Nkunku assist, ma è un fantasma
Esordio da sogno in Champions League per il Como di Fabregas, che al Sinigaglia impartisce una lezione di calcio al Lipsia di Demichelis. In gol Baturina, Douvikas, Diao e Perrone. Per la squadra della RedBulla la rete è di Maksimovic su assist di Nkunku: prestazione insufficiente per l'ex rossonero, impalpabile e sostituito al minuto 60. Esordio in Champions anche per Samuele Ricci, in prestito al Como dal Milan.
Sugli altri campi poche soprese: Bayern e United dominanti, mentre la Roma va in difficoltà in Turchia contro il Fenerbahce: solo pareggio per Gasperini all'esordio nella massima competizione europea con i giallorossi.
CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DI OGGI
Fenerbahce-Roma 1-1
PSV-Shakhtar 1-1
Bayern Monaco-Bodo/Glimt 5-0
Como-Lipsia 4-1
Manchester United-Sabah Baku 4-0
Slavia-Praga-Lens 2-3
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