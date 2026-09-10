MN - Polito descrive il gol di Cisse contro la Juve: "Senza guardare, era spalle alla porta e ha piazzato la palla a fin di palo"

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Il giovane talento rossonero Alphadjo Cisse sta stupendo tutti. Personalità, fame e già due reti segnate in questa Serie A. Così, in merito al talento del fantasista milanista, il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Alphadjo Cisse, protagonista di questo avvio di stagione del Milan di Amorim. Di seguito un breve estratto delle sue considerazioni:

POLITO RACCONTA IL GOL DI CISSE CONTRO LA JUVE

"Lui ha fatto delle cose impressionanti spalla alla porta quando veniva a centrocampo a prendersi la palla. Stop, finta, contro finta e l'avversario ad un certo punto l'avversario mollava la gamba, lui ripartiva forte e non lo prendevano mai. Lui lo faceva in B ed oggi lo fa al Milan. Ha tante caratteristiche. Ha una qualità di calcio, di controllo palla, primo controllo. Ha talento, e non a caso quello che ha fatto non sono capitati. Basti pensare il gol alla Juventus: senza neanche guardare, era spalle alla porta ed ha piazzato la palla a fil di palo. Da giocatore vero. Poi ha fatto quello stop che sembrava avesse i guanti. Poi ha struttura. Giocatore straordinario".