Champions League, Nkunku titolare contro il Como. L'ex Milan ha già segnato al Sinigaglia

Champions League, Nkunku titolare contro il Como. L'ex Milan ha già segnato al SinigagliaMilanNews.it
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Oggi alle 20:58News
di Manuel Del Vecchio
L'ex Milan Nkunku, in prestito al Lipsia, gioca titolare contro il Como nello stadio in cui l'anno scorso ha già segnato contro i lariani

Esordio assoluto in Champions League per il Como di Fabregas, che affronta il Lipsia di una "vecchia" conoscenza. Tra le fila dei tedeschi infatti c'è Christopher Nkunku, passato in prestito alla squadra cadetta Red Bull dal Milan nell'ultima finestra di mercato. Il francese torna nella squadra che l'ha fatto esplodere ad alti livelli, e ritrova il Como di Fabregas: l'ex rossonero ha già segnato al Sinigaglia contro Fabregas con la maglia del Diavolo addosso nella sfida vinta per 3-1 nella scorsa stagione.

COMO-LIPSIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-3-3): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Da Cunha, Milla; Baturina, Paz, Diao; Douvikas. A disp.: Ginelli, Sanchez, Kempf, Perrone, Dossena, Kaiki, Rodriguez, Ricci, Smolcic, Liberali, Kean. All. Fabregas

LIPSIA (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald; Maksimovic, Nkunku, Nusa; Guiu. A disposizione: Nyland, Esteve, Banzuzi, Ouedraogo, Gruda, Bakayoko, Klostermann, Gomis, Finkgrafe, Kaltefleiter, Henrichs, Cardoso. All. Demichelis.