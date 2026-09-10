Champions League, Nkunku titolare contro il Como. L'ex Milan ha già segnato al Sinigaglia
Esordio assoluto in Champions League per il Como di Fabregas, che affronta il Lipsia di una "vecchia" conoscenza. Tra le fila dei tedeschi infatti c'è Christopher Nkunku, passato in prestito alla squadra cadetta Red Bull dal Milan nell'ultima finestra di mercato. Il francese torna nella squadra che l'ha fatto esplodere ad alti livelli, e ritrova il Como di Fabregas: l'ex rossonero ha già segnato al Sinigaglia contro Fabregas con la maglia del Diavolo addosso nella sfida vinta per 3-1 nella scorsa stagione.
COMO-LIPSIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
COMO (4-3-3): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Da Cunha, Milla; Baturina, Paz, Diao; Douvikas. A disp.: Ginelli, Sanchez, Kempf, Perrone, Dossena, Kaiki, Rodriguez, Ricci, Smolcic, Liberali, Kean. All. Fabregas
LIPSIA (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald; Maksimovic, Nkunku, Nusa; Guiu. A disposizione: Nyland, Esteve, Banzuzi, Ouedraogo, Gruda, Bakayoko, Klostermann, Gomis, Finkgrafe, Kaltefleiter, Henrichs, Cardoso. All. Demichelis.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan