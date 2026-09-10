Milan-Atalanta, biglietti in vendita da domani: tutte le info

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Il Milan ha annunciato tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per Milan-Atalanta di Serie A che si giocherà il 18 ottobre

Attraverso il suo sito ufficiale, il Milan ha annunciato tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per Milan-Atalanta, partita valida per la 7^ giornata di Serie A che si giocherà domenica 18 ottobre alle 18.00: "Milan-Atalanta rappresenterà il ritorno dei rossoneri a San Siro dopo la sosta per le Nazionali e le gare esterne a Reggio Emilia (campionato) e Salisburgo (Europa League). La 7ª giornata di Serie A 2026/27 sarà il primo impegno casalingo di ottobre per la squadra di Mister Amorim e si giocherà domenica 18 ottobre alle 18.00. Nei 150 precedenti, il bilancio premia il Milan con 69 vittorie rispetto alle 32 bergamasche (49 i pareggi); 246 i gol segnati dal Diavolo, 154 dalla Dea.

BIGLIETTI

Disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e su Vivaticket secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati: da venerdì 11 settembre ore 15.00 fino a domenica 13 settembre ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 26/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase Milan Club: da venerdì 11 settembre ore 15.00 fino a domenica 13 settembre ore 23.59, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato.

Vendita libera: da lunedì 14 settembre ore 15.00.

PREZZI E PROMO

Il prezzo parte da €29. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di speciali tariffe in diversi settori, con prezzi da €19 già nella fase abbonati.

INFORMAZIONI DI VENDITA

Per i tifosi residenti nella città di Bergamo e provincia è vietato l'acquisto nei settori locali.

MATCHDAY UPGRADES

Fast Track - Consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

San Siro Museum Experience - Il museo di San Siro si rinnova e apre le sue porte a tutti i tifosi rossoneri con un servizio esclusivo, grazie alla San Siro Museum Experience: vivi il pre-partita in un'atmosfera unica, usufruendo del servizio di food & beverage incluso mentre ammiri i trofei leggendari e i cimeli storici che hanno scritto la storia del Milan e della Scala del Calcio. Il prezzo di acquisto è di 60€. Tutti i matchday upgrades possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

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