Calciomercato Nkunku e Fofana, due addii diversi: la sorpresa dell'attaccante e l'annuncio del Siviglia sull'ingaggio del mediano

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato delle cessione chiuse dal Milan in estate di di Youssouf Fofana e di Christopher Nkunku

Il Milan ha chiuso diverse cessioni nell'ultimo mercato estivo, tra cui quelle di Youssouf Fofana e di Christopher Nkunku, entrambi finiti ai margini del progetto tecnico di Ruben Amorim e per questo finiti sul mercato. Il centrocampista, poco prima della gong finale, è passato in prestito secco al Siviglia, mentre l'attaccante è tornato al Lipsia (in prestito con diritto di riscatto), club nel quale aveva già militato dal 2019 al 2023 prima di andare al Chelsea. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato nel dettaglio delle cessioni di Fofana e di Nkunku.

CESSIONI MILAN: LA SORPRESA DI NKUNKU E IL RITORNO AL LIPSIA

Queste le sue parole su Nkunku: "Si tratta di due storie diverse che sono state gestite in modo diverso perchè mentre Fofana ha capito abbastanza in fretta che al Milan non ci sarebbe stato margine per poter andare avanti insieme, Nkunku, con le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore, ha fatto sapere che non si aspettava che il club rossonero lo mettesse alla porta in quel modo. Arrivato al Milan un anno fa, il francese si augurava di avere un'altro possibilità. Come mai tutta questa sorpresa? Da quello che mi raccontano lui credeva di poter aiutare in diversi ruoli nel nuovo sistema di gioco di Amorim, sia da vice Gonçalo Ramos, sia da trequartista alle spalle del centravanti. Nkunku pensava di essere finito nel sistema giusto e nel club giusto, ma il Milan ha fatto altre scelte in totale condivisione tra dirigenza e allenatore e così si è arrivati all'addio".

CESSIONI MILAN: IL SIVIGLIA PAGA SOLO L'8% DELLO STIPENDIO DI FOFANA

Diverso invece il caso Fofana, passato al Siviglia che ha annunciato che paga solo l'8% dell'ingaggio del mediano francese: "Su Fofana, invece, si era capito da tempo che il Milan avrebbe assolutamente aperto le porte alla sua permanenza. Il giocatore lo ha capito anche in prima persona. Negli ultimi minuti del mercato estivo, è saltata l'operazione con il Lione e così a sorpresa è arrivato il Siviglia che ieri a margine della conferenza stampa di presentazione di Fofana ha dato i dettagli di questo trasferimento: il club andaluso non paga il prestito, non avrà un diritto di riscatto, dunque a giugno 2027 il giocatore tornerà al Milan, e soprattutto ha fatto sapere di pagare l'8% dello stipendio del centrocampista. Questa è stata la comunicazione ufficiale del Siviglia. Il Milan ha preferito cederlo a queste condizioni piuttosto che ritrovarsi in rosa un esubero che, a differenza di Tomori, non sarebbe stato reintegrato".