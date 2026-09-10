Gattuso ha già affrontato il Milan in tre occasioni: lo score dell'allenatore da avversario

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Gennaro Gattuso è pronto per affrontare il Milan da allenatore avversario: sarà la quarta volta dopo le tre partite col Napoli

Gennaro Gattuso sabato sera affronterà "la squadra del suo cuore". Parole di Rino, che al termine della sfida con l'Udinese della scorsa settimana si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport non nascondendo l'emozione di dover affrontare nuovamente il Milan: "Da bambino ricordo la sfilata dopo la Steaua con mio padre, per me è sempre stato un orgoglio e un sogno durato 12 anni. In questo momento tutto l'affetto e le gioie non si possono dimenticare ma oggi faccio un altro mestiere e sabato spero di fare punti contro la squadra del mio cuore".

Quella di sabato, Lazio-Milan all'Olimpico ore 18.00, sarà la quarta volta in cui Gattuso affronterà il Milan da allenatore avversario: al momento ci sono stati già tre incontri, tutti e tre quando Rino sedeva sulla panchina del Napoli e su quella rossonera c'era Pioli: lo score recita un pareggio, una sconfitta e una vittoria.

LE PARTITE DI GATTUSO DA AVVERSARIO DEL MILAN

12 luglio 2020, Napoli-Milan 2-2

22 novembre 2020, Napoli-Milan 1-3

14 marzo 2021, Milan-Napoli 0-1