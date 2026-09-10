Gattuso ha già affrontato il Milan in tre occasioni: lo score dell'allenatore da avversario
Gennaro Gattuso sabato sera affronterà "la squadra del suo cuore". Parole di Rino, che al termine della sfida con l'Udinese della scorsa settimana si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport non nascondendo l'emozione di dover affrontare nuovamente il Milan: "Da bambino ricordo la sfilata dopo la Steaua con mio padre, per me è sempre stato un orgoglio e un sogno durato 12 anni. In questo momento tutto l'affetto e le gioie non si possono dimenticare ma oggi faccio un altro mestiere e sabato spero di fare punti contro la squadra del mio cuore".
Quella di sabato, Lazio-Milan all'Olimpico ore 18.00, sarà la quarta volta in cui Gattuso affronterà il Milan da allenatore avversario: al momento ci sono stati già tre incontri, tutti e tre quando Rino sedeva sulla panchina del Napoli e su quella rossonera c'era Pioli: lo score recita un pareggio, una sconfitta e una vittoria.
LE PARTITE DI GATTUSO DA AVVERSARIO DEL MILAN
12 luglio 2020, Napoli-Milan 2-2
22 novembre 2020, Napoli-Milan 1-3
14 marzo 2021, Milan-Napoli 0-1
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