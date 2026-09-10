Milan da scudetto? Rakitic ci crede: "Ha una squadra forte e un allenatore preparato"

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Ivan Rakitic, ex compagno di nazionale di Luka Modric, crede che il Milan di Amorim abbia le sue chance di vincere lo scudetto

Intervistato da gazzetta.it, Ivan Rakitic, grande amico ed ex compagno di nazionale di Luka Modric, ha parlato così degli obiettivi del campione croato: "Il finale della passata stagione è stato davvero un momento complicato per Luka. Il Milan era in difficoltà e lui era costretto fuori per un infortunio doloroso e delicato: non centrare la qualificazione alla Champions è stato deludente, ma al Mondiale è arrivato comunque carico e poi ha dato il suo contributo alla Croazia come sempre. Se non hai una testa da top player è complicato resettare tutto in pochi giorni. Lui è una garanzia e riesce a far rendere i compagni al meglio.

Modric ha detto che ha scelto di continuare perché vuole vincere un trofeo con il Milan? State certi che ci riuscirà: lui è un vincente e quando si mette una cosa in testa, la fa sempre. Lui può tutto e se pensi che la sua sia una missione impossibile, è proprio quello il momento in cui dà il meglio e ti sorprende. Il Milan ha una squadra forte e un allenatore che è preparato. In estate hanno lavorato bene e se continuano così, possono giocarsi le loro chance in chiave scudetto".