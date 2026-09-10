Nizegorodcew non ci sta: "La depressione in giro per il Milan, dopo che Amorim ha rivoluzionato il modo di giocare, è incomprensibile"

vedi letture

Alessandro Nizegorodcew, giornalista sportivo e tifoso milanista, si è così espresso su X commentando ciò che succede attorno al Milan.

Alessandro Nizegorodcew, giornalista sportivo e tifoso milanista, si è così espresso su X commentando ciò che succede attorno al Milan: "La depressione che leggo in giro per il Milan, dopo che Amorim ha rivoluzionato il modo di giocare totalmente, è incomprensibile. Questa squadra, se Cardinale avrà la forza di mantenere la barra dritta (vero dubbio), si vedrà dal 2027 in poi Immagino che l’obiettivo, comprensivo di calciomercato di gennaio (e poi di giugno), sarà fare il meglio possibile in questa stagione per poi alzare tanto il livello nel 2027/2028 (un po’ come ha fatto il Como di Fabregas, che non nasce in 5 minuti).

Credo abbiano messo in conto che la qualificazione in Champions potrebbe tranquillamente non arrivare. E poi bisogna analizzare anche l’avversario. La Juventus non ha avuto il sostegno della prima punta e non ha questa grande facilità a fare gol, ma a calcio gioca bene. Ha corsa, fisico e tecnica. A volte bisogna dare credito anche all’avversario, che ha un signor allenatore (da parecchi mesi) come Spalletti. Spesso in Italia si commette l’errore di giudicare una squadra senza mai analizzare l’11 che ha di fronte. Pazienza. I giudizi sul calcio, in Italia, come ben sappiamo, sono legati strettamente ai risultati. In parte è anche giusto, ma dopo tre giornate leggo cose folli. Pensiamo a una giornata in cui il colpo di testa di Hermoso finisce sopra la traversa, Gatti colpisce la traversa, Anguissa fa gol da metri zero...".