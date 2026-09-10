MN - Cisse e l'impatto nel Milan. Polito: "Ha trovato un grande allenatore che l'ha guardato, l'ha apprezzato e l'ha buttato dentro"

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Il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito ha commentato l'impatto di molto positivo di Alphadjo Cisse nel Milan

Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, ha commentato così a Milannews.it l'impatto molto positivo che Alphadjo Cisse ha avuto con la maglia del Milan: "Lui ha avuto un infortunio grosso. Avendo quell'infortunio il primo pensiero è stato subito che avesse perso il treno per cogliere quest'opportunità. Però ha trovato un grande allenatore che non ha guardato che è un ragazzo che è stato infortunato negli ultimi 5 mesi a Catanzaro. Ha guardato, l'ha apprezzato e l'ha buttato dentro.

Se avrei pensato questo impatto? Lui per me è troppo forte, poi nella vita ci vuole anche un po' di fortuna. Però quando l'ho preso, eravamo tanti, ho dovuto aspettare un mesetto che si risolvessero alcune cose, l'ho sempre aspettato. E ne avevamo di giocatori. Però l'ho voluto prendere lo stesso (a Catanzaro, ndr) perché sapevo era un giocatore forte. Nemmeno io pensavo potesse avere questo impatto da noi, nei primi 5 mesi ha giocato da solo. Ha dei colpi, talento, quando calcia in porta, c'ha tutto. Bisogna dargli delle possibilità ai ragazzi, perché se non li vedi non saprai mai cosa possono fare".