MN - Polito esalta Cisse: "Talento e grande personalità"
Intervistato da Milannews.it, Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, ha parlato così di Alphadjo Cisse, trequartista che il Milan ha preso lo scorso gennaio proprio dal club calabrese:
Che ragazzo è Cisse?
"Lui è un ragazzo taciturno ma allo stesso tempo simpatico, sveglio. È ben voluto nel gruppo, ragazzo serio".
Quali sono secondo lei le caratteritiche migliori di Cisse?
"Lui ha fatto delle cose impressionanti spalle alla porta quando veniva a centrocampo a prendersi la palla. Stop, finta, controfinta e l'avversario ad un certo punto l'avversario mollava la gamba, lui ripartiva forte e non lo prendevano mai. Lui lo faceva in B ed oggi lo fa al Milan. Ha tante caratteristiche. Ha una qualità di calcio, di controllo palla, primo controllo. Ha talento, e non a caso quello che ha fatto non sono capitati. Basti pensare il gol alla Juventus: senza neanche guardare, era spalle alla porta ed ha piazzato la palla a fil di palo. Da giocatore vero. Poi ha fatto quello stop che sembrava avesse i guanti. Poi ha struttura. Giocatore straordinario".
Un aggettivo per descrivere Cisse?
"Veterano. Lui rende tutto facile. Talento e allo stesso tempo grandissima personalità. Sembra che ha patito che gioca nel Milan? No, a me sembra che giochi proprio come giocava a Catanzaro".
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