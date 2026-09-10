MN - Polito esalta Cisse: "Talento e grande personalità"

vedi letture

Il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito ha speso bellissime parole per Alphadjo Cisse che ha avuto un grande impatto nel Milan di Amorim

Intervistato da Milannews.it, Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, ha parlato così di Alphadjo Cisse, trequartista che il Milan ha preso lo scorso gennaio proprio dal club calabrese:

Che ragazzo è Cisse?

"Lui è un ragazzo taciturno ma allo stesso tempo simpatico, sveglio. È ben voluto nel gruppo, ragazzo serio".

Quali sono secondo lei le caratteritiche migliori di Cisse?

"Lui ha fatto delle cose impressionanti spalle alla porta quando veniva a centrocampo a prendersi la palla. Stop, finta, controfinta e l'avversario ad un certo punto l'avversario mollava la gamba, lui ripartiva forte e non lo prendevano mai. Lui lo faceva in B ed oggi lo fa al Milan. Ha tante caratteristiche. Ha una qualità di calcio, di controllo palla, primo controllo. Ha talento, e non a caso quello che ha fatto non sono capitati. Basti pensare il gol alla Juventus: senza neanche guardare, era spalle alla porta ed ha piazzato la palla a fil di palo. Da giocatore vero. Poi ha fatto quello stop che sembrava avesse i guanti. Poi ha struttura. Giocatore straordinario".

Un aggettivo per descrivere Cisse?

"Veterano. Lui rende tutto facile. Talento e allo stesso tempo grandissima personalità. Sembra che ha patito che gioca nel Milan? No, a me sembra che giochi proprio come giocava a Catanzaro".